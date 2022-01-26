Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden Adana yönüne gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABZ 756 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kamil Kara Bulvarı, Osmaniye, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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