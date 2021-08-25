Otomobil park halindeki araçlara çarpıp devrildi: 2 yaralı

Ozan URAL /İstanbul( DHA)BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan otomobillere çarparak devrildi.

Ozan URAL/İstanbul( DHA)BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde bulunan otomobillere çarparak devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Varnalı Sokak'ta gerçekleşti. Mahsun Eris yönetimindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yokuş aşağı indiği sırada yol kenarındaki otomobillere çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mahsun Eris ve yanındaki arkadaşı Oya Demircan ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural