Otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu

Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden 7 kişi defnedilirken, jandarma bölgede kuş uçurtmadı

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin

Aydın'da bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Aydın'da bir otomobilin otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, Aydın-İzmir otoyolu girişindeki gişenin beton bölümüne çarptı.

Sürücü Ali İlkmen ile araçta bulunan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı ve eşi Havva Ovacıklı yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

O sırada aracıyla yoldan geçen Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de kazayı görünce durup sağlık ekipleriyle yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hafif şekilde yaralanan Davut Özkan, gazetecilere, kazaya önlerine aniden geçen bir başka aracın neden olduğunu söyledi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ali İlkmen ile Havva Ovacıklı hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol