OTOMOBİL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) öldü, Oğuz Kaan Yılmaz (13) ise yaralandı.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) öldü, Oğuz Kaan Yılmaz (13) ise yaralandı. Polis, kaza sonrası otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru giden 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz'a yolun karşısına geçerken, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

OTOMOBİL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

OTOMOBİL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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