Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesini bağayan karayolunda meydana gelen kazada önündeki kamyone çarpan otomobildeki Mustafa Kahraman (25) öldü, kardeşi Mehmet Enes Kahraman (31) yaralandı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesini bağayan karayolunda meydana gelen kazada önündeki kamyone çarpan otomobildeki Mustafa Kahraman (25) öldü, kardeşi Mehmet Enes Kahraman (31) yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinden, Savaştepe istikametine giden Mehmet Enes Kahraman (31) yönetimindeki 06 LV 389 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Habil E. yönetimindeki 16 U 5369 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk olarak Soma Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kardeşi Mehmet Enes Kahraman'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.kamyonet sürücüsü Habil E.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Balıkesir
Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu

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