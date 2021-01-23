Otomobil, motosiklet ve bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı
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Otomobil, motosiklet ve bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

23.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:25
Otomobil, motosiklet ve bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, motosiklet, otomobil ve bisiklet çalan 14 ile 19 yaşlarındaki 2 kişi tutuklandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, motosiklet, otomobil ve bisiklet çalan 14 ile 19 yaşlarındaki 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde yaşanan araç ve iş yerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin U.T. ile ismi açıklanmayan 14 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. İki şüphelinin 10 motosiklet, 3 bisiklet, 2 otomobilin çalınması ve 2 iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler, Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 otomobil, 4 motosiklet ve 2 bisiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


Otomobil, motosiklet ve bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı
Otomobil, motosiklet ve bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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