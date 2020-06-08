Otomobil kapısıyla duvar arasında sıkışan kadın yaralandı BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin arka kapısından inen kadın aracın hareket etmesiyle cami duvarı ile arada sıkışarak yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin arka kapısından inen kadın aracın hareket etmesiyle cami duvarı ile arada sıkışarak yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halindeyken duraklayan M.Ç. yönetimindeki 34 FT 0959 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan R.E. (52), araçtan inmek için hareket etti. Bu sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil hareket etti. R.E., otomobilin kapısı ile cami duvarı arasına sıkıştı. Yaralanan R.E., kaza yerine çağrılan ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA