Otomobil, kamyona arkadan çarptı; sürücü yaralı
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Otomobil, kamyona arkadan çarptı; sürücü yaralı

21.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:36
Otomobil, kamyona arkadan çarptı; sürücü yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Abdulbased Dek (38) yaralandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Abdulbased Dek (38) yaralandı. Dek, sıkıştığı yerden itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya- Karapınar yolu Apak Kaşı mevkisinde meydana geldi. Abdulbased Dek yönetimindeki 34 BFM 050 plakalı otomobil, Abuzer Karataş'ın (44) kullandığı  02 AJ 255 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Dek, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Dek, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. 

  


Otomobil, kamyona arkadan çarptı; sürücü yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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