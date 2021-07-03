Otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Gece saatlerinde yaşanan kazada taksi şoförü ve müşterisi yaralandı.

Gece saatlerinde yaşanan kazada taksi şoförü ve müşterisi yaralandı.

Kaza saat gece 02.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikkatsizlik yüzünden meydana gelen kazada 07 KJ 776 plakalı Ali Eren Y.(20) idaresindeki otomobil yola aniden çıkan 16 T 0330 plakalı İsmail İnci idaresindeki ticari taksi ile çarpıştı. Otomobil önce ticari taksiye ardından elektrik direğine vurarak 50 metre ileriye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ali Eren Y.'nin (20) kazayı burnu bile kanamadan.atlatması görenleri şaşırtırken olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari taksi şoförü İsmail İnci ve yolcuyu ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan otomobil sürücüsü Ali Eren Y., "Ana yolda giderken trafik sıkıştı. Ben de yan yola girdiğim sırada ticari taksi birden yola çıktı. Bende duramayarak önce ticari taksiye sonra da direğe vurdum." dedi. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Kapanan yol belediye görevlilerinin temizleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü Ali Eren Y. ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı