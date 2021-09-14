Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Yalı Mahallesi, Atatürk Evi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Aydın köyü yoluna doğru seyir halinde olan M.D., idaresindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen H.D., idaresindeki 03 SL 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışması sonucu motosiklette bulunan baba ve oğul yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil servis ekipleri ve güvenlik güçlerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler sürücü M.D., ile aynı isimli babası M.D.'yi ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

 Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş

Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş

 Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Derya Baykal Özge Özpirinçci
Spor Abdullah Avcı Cristiano Diego Kerem Aktürkoğlu Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:37:45. #1.12#