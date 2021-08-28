Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kader S. idaresindeki 01 BYN 22 plakalı otomobil, Ahmet Seven'in kullandığı 33 ABZ 433 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Seven'le birlikte 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 1'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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