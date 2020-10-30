Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeler Mahallesi Erbülfezi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Ömer E.(70) idaresindeki 55 HA 011 plakalı motosiklet, Göksu Sokak'tan Erbülfezi Elçibey Caddesi'ne çıkış yapan Tarık B.'nin kullandığı 55 BP 740 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY