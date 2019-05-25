Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Durasıllı Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Ahmet Kırlı (38) yönetimindeki 45 RA 861 plakalı otomobil ile Hüseyin Akdoğan (76) yönetimindeki 45 SA 2702 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Akdoğan, kızı Dilek Akdoğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Kırlı (13) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Kırlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer yaralılardan Dilek Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Durasıllı Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Ahmet Kırlı (38) yönetimindeki 45 RA 861 plakalı otomobil ile Hüseyin Akdoğan (76) yönetimindeki 45 SA 2702 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Akdoğan, kızı Dilek Akdoğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Kırlı (13) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Kırlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer yaralılardan Dilek Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
Kaynak: DHA
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi
Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı
Sağlık Bakanı Koca: MSB ile Belirleyeceğimiz Yerlerde Görev Yapan Hekimler, Askerliğini Yapmış Sayılacak