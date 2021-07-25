Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Fatih Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut köyü yolu istikametine doğru seyir halinde olan Turgay D., idaresindeki 35 M 0472 plakalı otomobil ile Arif Ö., idaresindeki 03 SK 309 plakalı motosikletin çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Arif Ö., yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde ise ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı