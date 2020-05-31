Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştı meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştı meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi Bahçeköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Saray'dan Kırklareli Kıyıkköy istikametine seyreden İbrahim Akand idaresindeki 59 S 4324 Plakalı minibüs karşı yönden gelen Sait Adıgüzel idaresindeki 59 YJ 790 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi meydana gelen kazada 59 YJ 790 Plakalı aracın sürücüsü Sait Adıgüzel araçta sıkışarak ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Ebru Karakuş ve Minibüs sürücüsü İbrahim Akand ile aynı ailen Fatih, Zeynep, Serpil, Ayşegül Akand yaralandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Ekipleri kaza yeri güvenliğini sağlarken otomobilde sıkışan Sait Adıgüzel İtfaiye ve 112 Acil Servis Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak diğer yaralılar ile birlikte Saray ve Çerkezköy'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA