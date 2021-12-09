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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Çelikhan Karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Çelikhan Karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatte Çelikhan Adıyaman yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Haydar Yılmaz idaresindeki 02 KV 107 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Gökhan Karpuzcu idaresindeki 27 AEN 693 plakalı Ford marka minibüsün kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Serdar ve Pınar Yılmaz yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar önce Çelikhan Devlet Hastanesine, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

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