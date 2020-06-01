Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

01.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:35

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Kazım Bozan idaresindeki 02 HN 419 plakalı otomobil ile Yasin Fettahoğlu idaresindeki 46 ER 882 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kazım Bozan ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Merve Çatı ile Zeynep Fettahoğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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