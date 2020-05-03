Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Uğur Bıçak idaresindeki 23 AR 395 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Demir'in kullandığı 34 RK 7546 plakalı hafif ticari araç Zübeyde Hanım Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA