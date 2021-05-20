Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halil Eken idaresindeki 46 D 6842 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Halil Bayram Aslan idaresindeki 02 BF 869 plakalı Hyundai marka otomobille Karapınar mahallesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halil Bayram Aslan yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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