Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolda "U" dönüşü yapmak isteyen otomobilin cipe çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

10.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:48
Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolda "U" dönüşü yapmak isteyen otomobilin cipe çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-650 Karayolu Kandıra Cezaevi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerami D. idaresindeki 41 ADK 990 plakalı cip, istikametinde seyir halindeyken, yolda "U" dönüşü yapmak isteyen Adem Açar yönetimindeki 41 LC 671 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Adem Açar olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü Kerami D. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler tarafından yapılan kontrollerde Adem Açar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kerami D. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kerami D.'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

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