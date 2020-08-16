Otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Ünlü yönetimindeki 01 GJ 013 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Yusuf'un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Yusuf ve arkasındaki Nur Yusuf, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA