Otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

11.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:29

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Ergül (35), yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Ergül yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yasemin Özden (32) yönetimindeki 16 LCR 56 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü İbrahim Ergül yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA