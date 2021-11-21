OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 3 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin şerit değiştiren hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin şerit değiştiren hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Yenitaşköprü Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Adil Kılınç idaresindeki 06 GD 9023 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isteyen Şaban Şahin idaresindeki 06 FN 1204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan Elife Kılınç, Ahmet Harun Kılınç ve Yüksel Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 3 YARALI

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 3 YARALI

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 3 YARALI

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