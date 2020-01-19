Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı
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Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

19.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:04
Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı

'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Cuma Çapar idaresindeki 33 SC 804 plakalı otomobil, Köyü TOKİ girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Ekinci yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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