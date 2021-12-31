Otomobil elektrik direğine çarptı, genç sürücü yaşamını yitirdi

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağışlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, elektrik direğine çarptı. Kazada 26 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BG 0076 plakalı aracı ile sanayi sitesinden Kevzer Mahallesi'ndeki evine giden İsmail Ünver (26), yağışlı havada ilerlerken iddiaya göre su birikintisine denk gelip direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Ünver'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası Ünver, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışıp itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sıkışan İsmail Ünver'in cansız bedeni Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ünver'in sanayide elektrik işiyle uğraştığı öğrenildi.

(Adem Durmaz-İHA)