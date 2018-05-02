Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bayram Kartal (26) yönetimindeki 55 FU 084 plakalı otomobil, Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi İsmet Yılmaz Fen Lisesi önünde bulunan kavşakta, kontrolden çıkarak bir iş yerinin beton bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.