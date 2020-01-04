Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi

04.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:19

SAKARYA'da, Murat Şen'in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, Karasu ilçesi Küme Evleri mevkisinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Murat Şen yönetimindeki 41 PV 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerini aradı. Ancak onları beklemeden araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA