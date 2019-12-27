Otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
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Otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

27.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:26

'nın ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gökhan Yaşar'ın kullandığı 07 ACE 442 plakalı otomobil, Acısu Caddesi'ndeki virajda aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Yaşar, araçta bulunan Zeynep Esmer, Tolga Nagış ve Uyum Akdağ yaralandı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
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