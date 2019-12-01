Otomobil devrildi: 5 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Samsun'dan İstanbul yönüne giden Sadettin Kuzu (45) yönetimindeki 34 DH 5124 plakalı otomobil, Sekü köyü kavşağında istinat duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Can Güvenç (16), Kıymet Güvenç (36), Haktan Kuzu (9) ile Gülbahar Çiğdem Kuzu (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Videosu: Otomobil devrildi: 5 yaralı