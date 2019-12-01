Otomobil devrildi: 5 yaralı
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Otomobil devrildi: 5 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

01.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:22
Otomobil devrildi: 5 yaralı

'nın ilçesinde istinat duvarına çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul yönüne giden Sadettin (45) yönetimindeki 34 DH 5124 plakalı otomobil, Sekü köyü kavşağında istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Can Güvenç (16), Kıymet Güvenç (36), Haktan Kuzu (9) ile Gülbahar Çiğdem Kuzu (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Otomobil devrildi: 5 yaralı
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