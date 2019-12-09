Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adem Mutlu (65) idaresindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Paşabağı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada otomobildeki sürücünün eşi Fatma Mutlu (65) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Adem Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fatma Mutlu'nun cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.