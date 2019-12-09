Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

09.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:13
Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

(65) idaresindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Paşabağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada otomobildeki sürücünün eşi Fatma Mutlu (65) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Adem Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatma Mutlu'nun cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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