Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu

BURSA'da yabancı uyruklu Marva Seymen'in (30) kullandığı otomobil dereye uçtu.

BURSA'da yabancı uyruklu Marva Seymen'in (30) kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada Marva Seymen ve yanındaki arkadaşı Najlaa Samman (36), burunları bile kanamadan araçtan çıktı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yunuseli istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan 16 AIB 935 plakalı otomobilin sürücüsü Marva Seymen direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da dere yatağına uçtu. Otomobilin aşağıya uçtuğunu gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazadan sonra sürücü Marva Seymen ile araçtaki arkadaşı Najlaa Samman, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada burunları bile kanamayan Seymen ve Samman uzun süre kendilerine gelemedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri şok geçiren Seymen ve Samman'ı ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 kadın, detaylı kontrol için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN