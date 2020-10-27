Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu

27.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:25
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu

BURSA'da yabancı uyruklu Marva Seymen'in (30) kullandığı otomobil dereye uçtu.

BURSA'da yabancı uyruklu Marva Seymen'in (30) kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada Marva Seymen ve yanındaki arkadaşı Najlaa Samman (36), burunları bile kanamadan araçtan çıktı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yunuseli istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan 16 AIB 935 plakalı otomobilin sürücüsü Marva Seymen direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından da dere yatağına uçtu. Otomobilin aşağıya uçtuğunu gören çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazadan sonra sürücü Marva Seymen ile araçtaki arkadaşı Najlaa Samman, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada burunları bile kanamayan Seymen ve Samman uzun süre kendilerine gelemedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri şok geçiren Seymen ve Samman'ı ambulanslara taşıdı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 kadın, detaylı kontrol için Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu
Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Şevket Çoruh Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Podolski Tisserand Erol Bulut Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil dereye uçtu, yabancı uyruklu 2 kadın yara almadan kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 13:35:01. #1.15#
title