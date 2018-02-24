Otomobil Dere Yatağındaki Ağaçlara Çarptı: 3 Ölü
Sivas'ta otomobilin dere yatağındaki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta otomobilin dere yatağındaki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'tan Yıldız beldesine seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 ES 3521 plakalı otomobil, merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında, Alahacılı Deresi yatağındaki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan İbrahim Güler, Osman Aktaş ve Fatih Danış, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetlerden biri, kaza yerinin yaklaşık 150 metre uzağında, dereden jandarma ve UMKE ekiplerince çıkarıldı.
UMKE ekipleri, araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine bir süre dere yatağında arama çalışması yaptı.
Kaza yerine gelen Güler, Aktaş ve Danış'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenazeler, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna konuldu.