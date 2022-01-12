Otomobil, dere yatağına devrildi; sürücü ile eşi öldü, yeğenleri yaralı - Haberler
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Otomobil, dere yatağına devrildi; sürücü ile eşi öldü, yeğenleri yaralı

Otomobil, dere yatağına devrildi; sürücü ile eşi öldü, yeğenleri yaralı
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Duran Yıldız (73) ile eşi Halise Yıldız (74) hayatını kaybetti, yeğenleri N.K. ile Ç.K. ise yaralandı.

AMASYA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Duran Yıldız (73) ile eşi Halise Yıldız (74) hayatını kaybetti, yeğenleri N.K. ile Ç.K. ise yaralandı.

Kaza, dün akşam Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Duran Yıldız'ın kullandığı 57 AD 048 plakalı otomobil, Boraboy kavşağında kontrolden çıkarak takla atıp, dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekibi, sürücü Duran Yıldız ile eşi Halise Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kazada yaralanan yeğenleri N.K. ile Ç.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil, dere yatağına devrildi; sürücü ile eşi öldü, yeğenleri yaralı

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