Otomobil çarpmasıyla ölen motosiklet sürücüsü toprağa verildi

13.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:15

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İlhan Uyanık (73), toprağa verildi.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Caddesi'nde meydana geldi. Saliha K. (35) idaresindeki 16 JJJ 93 plakalı otomobil, tarlasından topladığı patatesleri plakasız motosikletiyle evine götürmek için yola çıkan İlhan Uyanık'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen Uyanık, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İlhan Uyanık'ı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uyanık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA