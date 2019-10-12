Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş

12.10.2019 12:49

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, otobüs beklerken hızla gelen otomobilin çarparak ölümlerine neden olduğu 3 kadının, çalıştıkları balık restoranındaki mesailerini bitirip, evlerine dönmek için yol kenarına geldikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kazada, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek için yol kenarına gelerek otobüs beklemeye başlayan Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, Melikcan Örel yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, 3 kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Melikcan Örel ile beraberinde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

MESAİ BİTİMİNDE EVLERİNE GİDİYORLARDIAynı kazada hayatlarını kaybeden Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın, olay yeri yakınındaki balık restoranında çalıştıkları, mesai bitiminde evlerine gitmek için yol kenarına gelip, otobüs bekledikleri ortaya çıktı. Kadınlarda Fadime Balkan Durmaz, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Karabiga beldesinde, Yıldız Büyük ise yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Biga'da toprağa verilecek.Saniye Akaydın'ın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BİİF)Ekonometri Bölümü'nden geçen yıl mezun olduğu ve cenazesinin Mersin'e götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile beraberindeki kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA