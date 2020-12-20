Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı
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Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı

20.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:01
Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Halil İbrahim Yiğit (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Halil İbrahim Yiğit (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza, 17 Aralık gecesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Yiğit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Yiğit,  ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yiğit, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.Öte yandan Halil İbrahim Yiğit'e çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik soruşturma ise sürüyor.

Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı
Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı
Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı
Otomobil çarpan Halil, yaşama tutunamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

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