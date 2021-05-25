Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
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Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı

Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yaya geçidindeki bisiklet sürücüsüne çarptı.

Samsun'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yaya geçidindeki bisiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan bisikletli, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan G.A. idaresindeki 34 JV 1928 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Bu sırada otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen E.G.Y.'ye (17) çarptı. Olayın, 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı E.G.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
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