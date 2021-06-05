OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih Duman idaresindeki 34 PC 3033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Fatih Duman ile beraberinde bulunan Eyüp Y. ve Canan Ç.?yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı