Otomobil Bariyerlere Çarptı : 2 Yaralı

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Altun Kezer yönetimindeki 05 LF 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Altun Kezer ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Sıddıka Kezer yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM