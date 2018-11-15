Bariyerler, Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Otomobile Ok Gibi Saplandı

Bariyerler, Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Otomobile Ok Gibi Saplandı

İzmit'te bariyerler sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobile saplandı. Korkunç kazada baba ve kızı yaralandı.

Bariyerler, Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Otomobile Ok Gibi Saplandı

İzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Demir bariyer otomobilin motor kısmına girerken, baba ve kızı yaralandı.

YOL AYRIMINDA BARİYERE GİRDİ

Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu İzmit Batı gişeleri yol ayrımında meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Mustafa Göktaş idaresindeki 41 RF 704 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyere girdi. Demir bariyer otomobilin motor kısmına girerken, kazada Mustafa Göktaş ve kızı Zeliha Göktaş (49) yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Göktaş Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, kızı Zeliha Göktaş ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TEM yolu İzmit Batı girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • CAHİLLER:
    ALLAH ESİRGEMİŞ. RABBİM KÖTÜ KAZALARDAN KORUSUN İNSANLARI , HAYVANLARI BÜTÜN CANLILARI
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.