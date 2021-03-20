Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

20.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:53
Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akyazı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Gürbüz'ün kullandığı 42 AGF 616 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Selahattin Gürbüz, eşi Esma Gürbüz ve kızı Merve Kayan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Vladimir Putin
Magazin Türkan Şoray Rasim Öztekin Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Hakan Kutlu Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 18:54:38. #1.14#
title