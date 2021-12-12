Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bir evin bahçesine uçtu.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.Ç. idaresindeki 67 TM 748 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk olarak duvara, ardından beton aydınlatma direğine çarparak yaklaşık 2 metre yükseklikten korkulukları parçalayarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralanırken olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - ZONGULDAK