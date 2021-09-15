Otomobil aniden önüne çıkan traktöre çarpıp takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Otomobil aniden önüne çıkan traktöre çarpıp takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil aniden önüne çıkan traktöre çarpıp takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal H. (65) idaresindeki 34 DJR 287 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan ve ışıkları yanmayan traktöre çarptı. Ardından otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri ise, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Kazaya karışan traktörün sürücüsünün durmayarak olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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