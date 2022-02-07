Otomobil alevlere teslim oldu

TOKAT (İHA) - Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 600 evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Çiğdem N. idaresindeki 60 ACA 558 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araç alev aldı. Sürücü son anda araçtan inmeyi başardı. Yangına, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürülürdü. Aracın LPG ile çalıştığı öğrenildi. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(Nurhan İçmez/ İHA)