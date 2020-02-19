Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 1 yaralı
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Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 1 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

19.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:00
Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 1 yaralı

'de kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 34 PC 6169 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Araç, yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarını yıkarak durabildi.

Kazada yaralanan Aslan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 1 yaralı
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