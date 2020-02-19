Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 1 yaralı
Kayseri'de kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kayseri'de kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Aslan yönetimindeki 34 PC 6169 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Araç, yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarını yıkarak durabildi.
Kazada yaralanan Aslan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.