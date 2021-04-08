Otomobil şarampole yuvarlandı, baba-oğul yaralandı

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 6 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu Darıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Kadı yönetimindeki 54 AEG 683 plakalı otomobil virajlı yolda kontrolden çıktı. Kadı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Gökhan Kadı ve oğlu Mustafa Kadı (6) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri 112 Acil Servis'e haber verdi. İfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Gökhan Kadı'yı araçtan çıkardı. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

EŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜGökhan Kadı'nın eşinin kısa süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya, aynı bölgede benzer kazaların yaşandığı uyarısında bulunarak, "Bir ay önce bariyerler için ölçüm yaptırdım, fakat bariyerlerimiz tamamlanmadı, yarım kaldı. 100 metre ileride yine bir araba uçmuştu. Bariyerlerimizin yapılmasını istiyoruz. Yazık, günah değil mi? Yanında da yavrusu var" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ