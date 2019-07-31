Otobüsün çarptığı muavin, kurtarılamadı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, mola yerinde unuttuğu termosu almak için yolun karşısına geçerken, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan muavin Ömer Kazancı (47), kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, dün gece Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Mustafa Coşkun yönetimindeki 61 SO 666 plakalı yolcu otobüsü, tesiste verdiği molanın ardından hareket etti. Bu sırada, otobüsün muavini Ömer Kazancı, tesiste unuttuğu çay termosunu almak için otobüsten indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Kazancı'ya, Kamil Koç firmasına ait Cevdet Kırel yönetimindeki 16 AAD 433 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kazancı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA