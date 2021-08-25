Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi
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Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Güncel

- Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren şoför o anları anlattı "Yardımcı olabilmek için ona el ve kol oldum" Kocaeli'de görme engelli yolcuyu durakta değil, gideceği yüzme havuzu merkezinin önünde bırakan halk otobüs...

- Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi

Görme engelli vatandaşı karşıdan karşıya geçiren şoför o anları anlattı

"Yardımcı olabilmek için ona el ve kol oldum"

KOCAELİ - Kocaeli'de görme engelli yolcuyu durakta değil, gideceği yüzme havuzu merkezinin önünde bırakan halk otobüs şoförü, koltuğundan inerek genç kızı güvenle yolun karşısına geçirdi. Şoförün bu hareketi ise otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halk otobüsü ile seyir halinde olan şoför İbrahim Çankaya, görme engelli yolcunun otobüse binerken zorlandığını fark etti. Yolcunun, 'Yüzme havuzuna gideceğim, durakta beni bırakır mısınız?' talebi üzerine Çankaya, otobüsü durakta değil, havuzun önünde durdurdu. Daha sonra şoför koltuğundan inen İbrahim Çankaya, görme engelli genç kızın koluna girerek yüzme havuzu merkezine götürdü. Otobüsün içindeki yolcular da Çankaya'nın gelmesini bekledi. Genç kızı güvenli şekilde havuza götürdükten sonra otobüse geri dönen İbrahim Çankaya, daha sonra seferine devam etti. Şoförün bu hareketi, otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Ona el ve kol oldum"

Otobüse binen yolcunun görme engelli olduğunu fark ettiğini söyleyen Çankaya, "Yolcum araca binerken biraz zorlandı. Körfez yüzme havuzunda ineceğini söyledi. Bende yardımcı olabilmek için ona el ve kol oldum. Araçtan indim ve onu karşıya geçirdim. Türkiye'de ulaşım kaptanlarımızın yaşlılarımıza, büyüklerimize, engelli kardeşlerimize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. Engelli yolcu zorlandığı zaman, bizler de acele ettiğimizde onlar daha çok panikleyebiliyor. Sakin davranmalıyız. Zaten yolcularımız önce Allah'a, sonra bize emanet" dedi.

"Bana, 'iyi ki varsınız' dedi"

İşini aşk ve sevgiyle yaptığını dile getiren Çankaya, "Ben işimi çok seviyorum. O gün de yolcumuza yardım etmekten onur duydum. Kendisi de bana çok teşekkür etti. 'İyi ki varsınız' dedi. Böyle kaptanların çoğalması temennisinde bulundu" diye konuştu.

Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi
Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi
Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi
Otobüsü durdurup, görme engelli yolcuyu yolun karşısına geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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