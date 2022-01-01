Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
TUTUKLANDILARElazığ'da, boyun yastığına uyuşturucu gizleyen İ.T. ve üzerinde uyuşturucu bulunan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDILAR
Elazığ'da, boyun yastığına uyuşturucu gizleyen İ.T. ve üzerinde uyuşturucu bulunan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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