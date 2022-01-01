Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti (2)

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARElazığ'da, boyun yastığına uyuşturucu gizleyen İ.T. ve üzerinde uyuşturucu bulunan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ (DHA) - TUTUKLANDILAR

Elazığ'da, boyun yastığına uyuşturucu gizleyen İ.T. ve üzerinde uyuşturucu bulunan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

 İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title