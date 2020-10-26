Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı
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Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı

26.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:21
Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı

Nevşehir'de halk otobüsünde genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi, saldırının ardından kaçmaya başladı. Otobüs şoförü tarafından yakalanan şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

Nevşehir'de bir Halk Otobüsünde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre genç bir kız otobüsten indiği sırada cinsel saldırıya maruz kaldı. Otobüs şoförü tarafından genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli kısa kovalamacının ardından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli 33 yaşındaki B.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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